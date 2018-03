Jorge Javier: “Estoy separado, pero no muerto”

Jorge Javier Vázquez ha decidido hablar sin ningún tipo de tapujos en Lecturas sobre su separación con P., su pareja sentimental durante más de una década. El presentador ha aprovechado su escapada a República Dominicana para hablar con perspectiva de los últimos sucesos que han ocurrido en su vida.

Vázquez explica abiertamente a Luis Pliego cómo se produjo su ruptura una semana antes del estreno del musical Grandes éxitos: “P. y yo tuvimos un desencuentro bobo, pero muy muy bobo, y él se fue de casa. Al día siguiente le puse un mensaje, le llamé por teléfono y no contestó. Entonces, entendí que necesitaba su espacio y no insistí más. Desde entonces no hemos vuelto a hablar”. Una marcha que le pilló por sorpresa a Jorge Javier: “Supongo que cuando una persona toma una decisión así es porque necesita también replantearse un montón de cosas. Lo quiero muchísimo, es una de la personas más importantes de mi vida”.

Unas palabras donde se ve claramente que Vázquez aún sigue enamorado de su pareja, eso sí, él no quiere que esta entrevista se convierta en una llamada de atención a P. porque “no estoy reclamando absolutamente nada”. Además, no tiene problema en afirmar que tiene muchos pretendientes: “Me estoy entreteniendo mucho. Estoy separado, pero no muerto”.

En lo referente a su situación actual, Jorge Javier se quita el sambenito de “triste o depresivo”: “A lo mejor dentro de tres meses salgo diciendo que soy el hombre más infeliz de la tierra, pero en estos momentos no es así”. Tranquilo con su nueva etapa vital, Jorge Javier deja la puerta abierta a una nueva oportunidad con su ex: “Yo lo quiero muchísimo, entonces, si él se enamora de otro y es feliz… Qué le vamos a hacer. No sé si me dará rabia o no, pero que tendré que aceptarlo. Pero eso no va a borrar lo bien que lo he pasado con él y lo mucho que le quiero. Con los años me gusta no tener este sentimiento tan profundo de la propiedad y de la exclusividad”.