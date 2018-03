Josep Santacana rompe su silencio: “Tengo miedo de ir a la cárcel

Mientras la tenista hablaba el pasado sábado en el Deluxe para asegurar que esta situación era muy complicada para ella, su exmarido guardaba silencio. Días después, ambos ocupan la portada de la revista ¡Hola! para dar sus distintas versiones sobre este abrupto final. Arantxa no ha dudado en explicar que se encuentra “dolida, pero fuerte y voy a luchar con todas mis fuerzas por mis hijos y por mí”.

Además, la catalana asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho: “No me arrepiento de haber dado todo por amor, me arrepiento de haberle dado el control de todo lo que tenía”

JOSEP SANTACANA: “”ARANTXA Y YO HABÍAMOS ACORDADO HACERLO TODO DE MUTUO ACUERDO“

Por su parte, Josep explica su posición en este divorcio: “Arantxa y yo habíamos acordado hacerlo todo de mutuo acuerdo y así era, hasta que se fue con nuestros hijos a casa de su hermano”.

También el exmarido de Sánchez Vicario aclara quién es su nueva pareja: “Llevo saliendo con Raquel un año y dos meses, es de Madrid y no es ‘go-go’ como se ha dicho”. En lo referente a sus problemas judiciales con el Banco de Luxemburgo, Santacana admite tener miedo: “Tengo miedo de ir a la cárcel, espero que prevalezca la verdad”.