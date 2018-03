“Un empresario y un político me pusieron un detective”

“De todo el proceso, sólo lo sabía el president“.

“Yo sabía cuando iban a detener a la gente“. “Y se lo decía al president, para que no le cogiera en pelotas“. “Éramos los únicos“.

“Me llamaban y me lo comunicaban”, y “hace poco me he enterado de que un político y un empresario me habían puesto un detective, que me seguía a ver si me encontraban algo”. “Y yo ni me había enterado”.

Confesiones que recoge Más Que Confidencial de una de las piezas clave en el descubrimiento del Palma-Arena que ahora con la revisión de una parte, la que corresponde a la infanta y a su marido en el libro de Pilar Urbano ‘La pieza 25‘, hay datos que se han cruzado y que han salido a la luz, unos de forma pública y otros de forma privada.

Y que el protagonista de este MQC desconocía y que cuenta, desde luego, con preocupación y sorpresa.