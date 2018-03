Muere el científico y museólogo Jorge Wagensberg a los 69 años

El científico y museólogo Jorge Wagensberg ha muerto este sábado a los 69 años en su domicilio particular, ha informado el Hermitage de Barcelona.

Nacido en Barcelona el 1948, Wagensberg fue director del Museu de la Ciència de Barcelona entre 1991 y 2005, y era el director artístico del Hermitage de Barcelona desde el 2013.

El museo ha expresado su pésame y dolor por su muerte, y ha destacado que en los últimos años ha trabajado “para construir una propuesta museográfica encaminada a fusionar arte y ciencia, como una gran ágora que fuera un punto de encuentro para el estímulo del conocimiento”.

Wagensberg es autor de ensayos periodísticos, de una veintena de libros y un centenar de trabajos de investigación sobre termodinámica, matemática, biofísica, microbiología, paleontología, entomología, museología científica y filosofía de la ciencia.

En abril de 2014 publicó un trabajo en la revista sobre cognición y evolución ‘Biological Theory’, del Konrad Lorenz Institute de Austria, sobre la esencia del método científico: “On the Existence and Uniqueness of the Scientific Method”.