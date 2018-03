Muere David Ogden, el Mayor Winchester de la serie MASH

David Ogden Stiers, conocido por dar vida al engreído cirujano Mayor Charles Emerson Winchester III en la serie bélica MASH. El actor ha muerto este domingo a los 75 años como consecuencia del cáncer de vejiga que padecía.

El representante del actor estadounidense fue el primero en confirmar el fallecimiento. Lo hizo a través de un escueto mensaje publicado en Twitter. “Estoy muy triste por comunicar que David ha muerto la mañana de este 3 de marzo plácidamente en su casa en Newport, Oregon, después de una valiente batalla con el cáncer de vejiga. Su talento fue superado por su corazón”, afirmó.

Gracias a su papel en MASH, Stiers consiguió las nominaciones al Emmy a mejor actor de reparto en 1981 y 1982. Además, logró una tercera. En esta ocasión por dar vida a William Milligan Sloane, en la miniserie The First Olympics: Athens 1896.

El intérprete puso voz a personajes animados como Doctor Jumba Jookiba, el científico que creó al tierno Stich. Por tanto, coprotagonista de Lilo y Stich (2002). Sin embargo, su trayectoria como actor de doblaje no termina ahí. También fue el narrador y Din Don en La bella y la bestia (1991) y dio voz al gobernador Ratcliffe en Pocahontas (1995) y al diabólico Frollo en El jorobado de Notre Dame (1996).