Amics de la Terra ha calificado de “ambiciosas” las propuestas al anteproyecto de la ley de residuos. Sin embargo, ha presentado varias alegaciones de mejora. Principalmente relacionadas con la transparencia de las empresas concesionarias que gestionan los residuos. El objetivo es que tengan la obligación de presentar anualmente un resumen de sus beneficios y pérdidas. Algo que será “público y fácil de entender por parte de los ciudadanos”.

El colectivo ecologista ha criticado también en un comunicado la falta de medidas respecto al impacto que la gestión y tratamiento de los residuos tiene en la producción de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, han señalado que “esta omisión está en contradicción con la nueva Ley de Cambio Climático”. Una ley que, según han dicho, “presumiblemente hace mucho énfasis en las emisiones provocadas por cada sector”.

Además, la organización ha considerado “positivo” que los municipios puedan poner en marcha entre sus competencias el tratamiento de la fracción orgánica. Evitando así el transporte de materiales y los consumos y las emisiones que se derivan.

En esta línea, Amics de la Terra ha propuesto que “no se debe limitar esta posibilidad solo a los ayuntamientos”. En este sentido, apuestan por que “se debería abrir esta posibilidad a las empresas, agricultores y colectivos”. Pues, todos ellos “tienen capacidad y voluntad de hacer compost localmente en planta pequeña”.

Por otro lado, la organización se ha mostrado en contra de “ampliar la capacidad de la metanización actual de la materia orgánica recogida selectivamente”. Puesto que el proceso de metanización “reduce su calidad”, han añadido.

Además, la asociación ha solicitado que la ley apueste “firmemente” por la instalación de los sistemas de depósito. Aunque, no solo por esos, si no también por los de devolución y retorno para los envases de bebidas. De modo que no traslade la decisión de su implantación a los Consells Insulares.

Actualmente, la recuperación de los envases usados se sitúa entre un 30 y un 40 por ciento. Mientras que en países con un sistema de depósito y retorno, la recuperación de envases asciende al 95 por ciento. Así lo han informado desde Amics de la Terra.

Respecto a la importación de residuos para eliminar en las Islas, Amics de la Terra ha pedido que “se prohíba no sólo para el tratamiento en plantas públicas como propone el texto de la ley, sino también en plantas privadas”.

Por último, han solicitado que en el caso del traslado de residuos de otras Comunidades Autónomas, éste no implique una ampliación de las infraestructuras existentes.