“Soy blanca, te puedo matar y no me pasa nada”, agresión al actor Elton Prince

Las redes se han inundado de mensajes de solidaridad con el actor Elton Prince, tras denunciar una agresión racista en Móstoles, en Madrid.

El mismo actor ha colgado las fotos que evidencian los daños sufridos, con sangre chorreándole por toda la cara y con la camisa totalmente manchada debido a la brecha que le ha provocado la agresión.

“Un ataque racista en un bar de Madrid por poco me deja sin ojo. El racismo nunca nos vencerá amor amor y amor”, colgaba en Twirtter el mismo actor con una foto totalmente ensangrentado.

Se disponía a pedir un desayuno en una cafetería de la localidad madrileña de Móstoles cuando una mujer comenzó a increparle por el hecho de ser negro, asegura Marius Makon, “Me repetía: ‘Apártate negro, no te quiero ver detrás de mí’. Yo hice caso omiso y le pregunté que qué le pasaba”. La respuesta, señala, fue un botellazo poco después de lanzar una amenaza: “Soy blanca, te puedo matar y no pasa nada”, según recoge la denuncia de los hechos.

“Cogió una botella de cerveza y me la estampó en la ceja. La sangre empezó a brotar”, explica Marius Makon. “Para no alarmar a la gente de la cafetería, me retiré y me crucé de brazos. La sangre no paraba de salir”. La agresión le ha provocado una herida que ha requerido varios puntos de sutura, según el parte médico del Hospital de Móstiles incluido en la denuncia.

Marius Makon, también conocido como Elton Prince, es conocido en España de series como El Barco (Antena 3), Familia o Aída (ambas de Telecinco) y en El Ministerio del Tiempo de TVE, protagonizando el sexto episodio de esta última temporada, Tiempo de Esclavos.

Elton Prince recibió el pasado año un galardón en la gala afrosocialista, correspondiente al Premio de Arte y Cultura 2017. Se trata de un galardón que se otorga de manera anual a los afroespañoles, y que reconoce y premia la visibilidad de esta comunidad en España y que el actor agradecía al ser “un orgullo recibirlo y ver este reconocimiento a tu trabajo”.