La forma del agua, de Guillermo del Toro, triunfa en unos Oscar sin sorpresas

‘La forma del agua’, la fábula fantástica de Guillermo del Toro, se coronó como la gran triunfadora en la 90ª edición de los Oscar al hacerse con cuatro premios, entre ellos el de mejor película y el de mejor dirección para el cineasta mexicano.

Frances McDormand y Gary Oldman cumplieron también con los pronósticos y se alzaron los galardones como mejor actriz y mejor actor, respectivamente, en una gala conducida por Jimmy Kimmel y que contó con pocas sorpresas en su palmarés y con constantes reivindicaciones en favor de la igualdad y la diversidad.

‘La forma del agua’, la historia de una mujer sordomuda que se enamora de una criatura anfibia en unas instalaciones secretas del Gobierno, partía como gran favorita con 13 nominaciones, y cumplió con los pronósticos aunque tuvo que conformarse solo con cuatro premios: mejor película, mejor dirección (Del Toro), mejor banda sonora (Alexandre Desplat), mejor diseño de producción (Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau).

“Soy inmigrante, como muchos de vosotros y una de las mejores cosas que hacemos en nuestra profesión es borrar las líneas en la arena que nos separan”, afirmó Del Toro al recoger el premio como mejor director.

El cineasta responsable de títulos como Hellboy o El laberinto del fauno seguía así los pasos de sus compatriotas Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón y convirtiéndose en el tercer mexicano en recibir este reconocimiento de la Academia de Hollywood.

En el apartado actoral, también se cumplieron todos los pronósticos. Gary Oldman se alzó con el premio al mejor actor por su interpretación de Churchill en el filme ‘El instante más oscuro’, y la gran favorita, Frances McDormand, también se llevó a casa su segunda estatuilla -ya ganó por su interpretación en Fargo de los Coen- como mejor actriz por su trabajo en la película ‘Tres anuncios en las afueras’.

La actriz provocó uno de los momentos más aplaudidos de la noche al poner en pie a todas las mujeres nominadas en esta edición de los Oscar. “Os dejo con dos palabras: ‘inclusión’ y ‘escritor'”, sentenció.

Allison Janney se hizo con el Oscar a la mejor actriz de reparto por su papel de madre maltratadora en ‘Yo, Tonya’. “Lo he hecho todo yo solita”, dijo entre risas en su discurso de agradecimiento para luego recordar a todos sus compañeros de reparto y equipo del filme dirigido por Craig Gillespie. Sam Rockwell, también favorito en su categoría, se hizo con el premio al mejor actor de reparto por su papel de agente de Policía racista y paleto en ‘Tres anuncios en las afueras’. Un Oscar que dedicó a sus padres, a sus compañeros de reparto y a su “viejo amigo” el fallecido actor Philip Seymour Hoffman.

OTROS PREMIADOS

El Oscar al mejor filme en habla no inglesa fue para ‘Una mujer fantástica’, el filme de Sebastián Lelio que le dio a Chile su primera estatuilla en esta categoría, mientras que el Oscar a la mejor película de animación se lo llevó ‘Coco’, la última producción de Pixar que también se alzó con el galardón a la mejor canción por Remember Me. El premio al mejor documental fue para ‘Ícaro’, el filme de Netflix sobre el doping en el deporte ruso que le da a la plataforma de streaming su primer Oscar.

El galardón al mejor guión adaptado fue para James Ivory, que se convirtió con 92 años en el ganador más veterano en la historia de los premios de la Academia, mientras que Jordan Peele se alzó con el Oscar al mejor guión original por el filme de terror psicológico Déjame salir en la que probablemente fue la única sorpresa de la noche. En las categorías técnicas ‘Dunkerque’, el filme de Christopher Nolan se hizo con tres Oscar (mejor montaje, mejor mezcla de sonido y mejor montaje de sonido) y ‘Blade Runner 2049’ se alzó con los premios a mejor fotografía y mejores efectos especiales.

Esta es la lista completa de ganadores en la 90ª edición de los Premios Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

MEJOR PELÍCULA

La forma del agua

MEJOR DIRECCIÓN

Guillermo del Toro (La forma del agua)

MEJOR ACTOR

Gary Oldman (El instante más oscuro)

MEJOR ACTRIZ

Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Allison Janney (Yo, Tonya)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sam Rockwell (Tres anuncios en las afueras)

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Jordan Peele (Déjame salir)

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

James Ivory (Call Me by Your Name)

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Una mujer fantástica (Chile)

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

Coco

MEJOR FOTOGRAFÍA

Roger Deakins (Blade Runner 2049)

MEJOR BANDA SONORA

Alexandre Desplat (La forma del agua)

MEJOR CANCIÓN

Remember Me de Kristen Anderson Lopez & Robert Lopez (Coco)

MEJOR MONTAJE DE SONIDO

Alex Gibson & Richard King (Dunkerque)

MEJOR MEZCLA DE SONIDO

Mark Weingarten, Gregg Landaker & Gary A. Rizzo (Dunkerque)

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Paul D. Austerberry, Jeffrey A. Melvin & Shane Vieau (La forma del agua)

MEJOR VESTUARIO

Mark Bridges (El hilo invisible)

MEJOR MONTAJE

Lee Smith (Dunkerque)

MEJORES EFECTOS ESPECIALES

John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer (Blade Runner 2049)

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

Kazuhiro Tsuji, David Malinowski & Lucy Sibbick (El instante más oscuro)

MEJOR DOCUMENTAL

Icarus

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

Heaven is a Traffic Jam on the 405

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

The Silent Child

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

Dear Basketball