Torrent convoca el pleno de investidura de Jordi Sànchez el lunes 12 marzo

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha convocado oficialmente el pleno de investidura de Jordi Sànchez (JxCat) el lunes 12 de marzo a las 10 horas. Según ha informado el Parlament en un comunicado, Torrent ha firmado la convocatoria este martes por la mañana, antes de presidir la reunión ordinaria de la Mesa programada a las 10 horas.

Por ahora, el expresidente de la ANC no tiene los apoyos necesarios para ser investido, ya que la CUP no votará a favor de su candidatura y JxCat y ERC no suman los escaños necesarios.

Por su parte, el expresidente de la ANC y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que lo deje en libertad para poder ser investido.

Lo ha hecho en sendos escritos al juez del TS Pablo Llarena y al Tribunal Constitucional recogidos por Europa Press, en los que a través del abogado Jordi Pina pide que se lo ponga en libertad provisional o se le dé permiso para ir presencialmente al pleno.

Argumenta que si no se le permite ir al pleno se estarán vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estará respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente que quiere investirle.

Por ello, solicita al juez la “inmediata puesta en libertad provisional” y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que el pleno de investidura se celebrará en seis días.

En caso de no lograr la libertad provisional, Sànchez pide que se le otorguen “permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura previsto para el día 12 de marzo”. Pina cita el antecedente de Juan Carlos Yoldi, que siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir presencialmente a una sesión de investidura en el Parlamento vasco.