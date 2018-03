“No gusta que te juzguen como objeto, en lugar de por tu labor profesional”

Por Josep Medrano

El deporte suele ser un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y en el también encontramos ejemplos de lucha por reconocer el derecho de las mujeres. Este es el caso de Neus Antich, corredora de montaña y actual campeona de Balears de la especialidad. “El deporte masculino tiene más repercusión que el femenino, se enfoca más a los hombres”, reconoce la deportista.

Pese a ello, asegura que en el mundo de las carreras de montaña la situación es un poco diferente. “En el deporte de montaña hay más igualdad que en el resto de deportes”, afirma Antich. Destaca que “cada vez hay más visibilidad y más iniciativas, como la de los podios mixtos”.

Aun así, cree “que todavía queda mucho por hacer”. Explica que hay detalles en los que no se presta atención, “como los regalos en las pruebas, por ejemplo, que a veces son camisetas, y siempre son de hombre. Algunas ni nos las ponemos”.

“No me siento discriminada”, asegura la deportista. Pero si que reconoce que las mujeres tienen que demostrar más que los hombres. “Nosotras tenemos que demostrar que lo hacemos bien, mientras que a los hombres se les da por supuesto”. Por contra, puntualiza que la afición no actúa así. “El público está más entregado con las mujeres”, afirma Neus Antich. “Es un deporte duro, pero me siento muy valorada”, sentencia.

La corredora de montaña explica que nunca se ha encontrado en ninguna polémica con la indumentaria. “Siempre visto ropa 100% cómoda para la práctica del deporte, (en los deportes que no es así) está fuera de lugar”, asegura.

CAMPO PROFESIONAL

Neus Antich es arquitecta técnica y su labor profesional se desarrolla en el sector de la construcción, un mundo siempre considerado machista. Reconoce haber recibido comentarios ofensivos, que “no es agradable, no te gusta que te juzguen como objeto, en lugar de por tu labor profesional”. Pero asegura que “si se trabaja de manera profesional, acabas recibiendo el mismo trato”.

Asegura que la situación de la mujer en la sociedad “es un tema complejo”. “Se han hecho cosas, pero se deben eliminar aspecto machistas todavía muy visibles”, afirma Antich. Ella está “a favor de todo lo que sea apoyar a la mujer”, pero asegura que “politizar este tema está mal, la igualdad tiene que estar por encima de todo”.