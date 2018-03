Masivo desplante de regidores de Cort a los vecinos de Camp Redó

En un principio, la asamblea de la Plataforma de Vecinos de Camp Redó iba a ser una ocasión óptima para tratar de buscar soluciones a los notables problemas que padece esta barriada palmesana. Finalmente y ante el estupor de los vecinos, no asistió ninguno de los regidores del Ajuntament de Palma que un principio habían aceptado la invitación, por lo que la reunión se convirtió en un clamor contra Cort del que ya solo esperan palabras pero ninguna actuación eficaz. José Hila, Antonia Martín, Rodrigo Romero y representantes de Emaya no asistieron pese a contar con su presencia.

La asamblea de vecinos celebrada el lunes había levantado expectación en Camp Redó por lo que, además de unos 60 vecinos, asistieron representantes de la Unión de Asociaciones de Mallorca, los partidos políticios del Pi y PP y otras entidades como como Stop Desahucios, La AVV Camp Redó-Can Roig, y la Plataforma Vecinal de Camp Redó.

El portavoz de la plataforma, Víctor Bláquez, lamentó la nula presencia de regidores del Ajuntament de Palma, especialmente la no comparecencia del regidor de Urbanismo, José Hila a quienes los vecinos le llevan exigiendo explicaciones sobre diversos problemas que padece la barriada como las expropiaciones y derribos anunciados de los dos edificios en la calle Cotlliure, uno el que está frente al Colegio San José de la Montaña y el otro frente a Eroski, con un total de unas 40 Viviendas.

En este punto, varios vecinos que viven en esta viviendas a expropiar por Cort “se mostraron muy nerviosos e indignados al enterarse que el Regidor de Urbanismo no quería venir a explicar nada y no contemplaba ningún plan para que estas familias tengan el retorno al barrio en propiedad”, señaló Bláquez.

La indignación vecinal aumentó cuando se enteraron por boca de la diputada Montse Seijas que había hablado con la Presidenta del Govern Francina Armengol indicando que la presidenta le había confirmado que el Govern regalará 43 Viviendas de IBAVI a Cort.

Los presentes aplaudieron la defensa de Seijas al situarse junto a las familias de Camp Redó. Seijas estuvo acompañada por su asesor, Eduardo Sánchez, quien expuso diferentes soluciones que se deberían abordar ya como la dejadez de un vallado provisional para evitar construir el parque proyectado y poner en funcionamiento las 13 recomendaciones de Anna Moilanen, la Defensora de la Ciudadanía, como algo prioritario.

La regidora municipal del PP, Lourdes Bosch (PP) expuso en la primera convocatoria que “cada partido tenía proyectos diferentes y hay que buscar un proyecto unitario”, mientras que Montse Seijas propuso que “un acuerdo para Camp Redó en el que todos los partidos se sometan a un pacto para dar una solución” .

Dutante la asamblea también se trataron otros asuntos como la necesidad de solucionar la oscuridad que padecen 400 vecinos por falta de alumbrado, las expropiaciones del Bloque Vlll que todavía no se han solucionado y los dos edificios de la calle Cotlliure sin saber cuándo se van a expropiar.

Matías Espases, uno de los vecinos corroboró los peligros que implica la falta de alumbrado al señalar que “en 63 años que llevo viviendo en las viviendas sociales, jamás nos habían quitado el alumbrado. Ahora los mayores no pueden ver su portal por las noches y no vemos donde se puede meter la llave. Un médico no podría encontrar su casa y esto no puede seguir sin luz”