PSIB hace lista de quien irá a la huelga “para que el descuento sea claro y real”

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Bel Oliver, ha anunciado este miércoles que la formación ya ha registrado oficialmente un escrito dirigido a los servicios económicos del Parlament aportando un listado de los diputados y personal eventual que se adhieren a la huelga de este jueves 8 de marzo, “para que el descuento sea claro y real”.

Así se ha expresado Oliver tras la Junta de Portavoces. Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha explicado que los tres diputados de su grupo, dos hombres y una mujer, también harán huelga y se descontará de su salario.

PSIB: “NOS TOMAMOS EN SERIO UN DÍA TAN IMPORTANTE”

Respecto a los socialistas, la portavoz adjunta ha explicado que con este gesto quieren dejar claro que se toman “en serio un día tan importante” como el 8 de marzo, Día de la Mujer. La diputada ha subrayado que “queda mucho por recorrer” y que es “importante” acudir a la manifestación, en la que estarán todos los socialistas.

Además, Oliver ha reivindicado la lucha contra la brecha salarial y la discriminación y ha valorado las políticas impulsadas por el Govern, frente al Gobierno central que “no ha sido capaz de llevar a cabo ni una sola actividad ni dedicar recursos económicos” al pacto contra la violencia machista.

EL PI: “QUE NO SUPEREMOS SEGÚN QUÉ CUESTIONES AVERGÜENZA”

Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha confirmado que su grupo se sumará a la huelga y acudirá a la manifestación convocada por la tarde. Font ha advertido que es necesario “dar la vuelta” a la situación “no sólo mañana, sino pasado y el otro” o se estarán “equivocando mucho”.

“Es increíble que podamos estar discutiendo y no ponernos de acuerdo todos los partidos. Que no superemos según que cuestiones avergüenza, aquí no hay matices”, ha declarado.