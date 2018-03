Volckmann: “No me voy pase lo que pase a final de temporada”

El presidente del Atlètic Balears, Ingo Volckmann, ha asegurado que “no me voy pase lo que pase a final de temporada. Estoy aquí por un proyecto de cuatro o cinco años y acabaré el Estadi”. El máximo accionista del club está convencido que “los jugadores lo darán todo desde el domingo y salvaremos la categoría”.

Volckmann reconoce que la temporada no está yendo como esperaban. “Todos sabemos que es un año malo, el primero que no está contento soy yo. Tenemos una buena plantilla y buscaremos al final de temporada los culpables”.

Pese a ello, el presidente blanquiazul ha vuelto a reivindicar que este es un proyecto a largo plazo. “Me duele ver cómo estamos, he dado mi pasión y mi dinero pero me quedaré aquí porque creo en el proyecto a largo plazo. Por eso reformamos el Estadi Balear para jugar en 2ª B y luchar la temporada que viene por promocionar a 2ª A, esa era mi idea. Yo estaré aquí mínimo 4 o 5 años más, me gusta y tengo un proyecto a largo plazo”.

El dueño del Atlètic Balears cree que la mala suerte con las lesiones tiene mucha culpa de la situación del equipo. “A partir de la quinta jornada hemos perdido cinco jugadores muy importantes muchas jornadas por lesión. Cinco de nuestros titulares, de nuestras estrellas: Xisco, Rodri, Julio Delgado, Kike o Uche no han estado disponibles mucho tiempo”.

Por ello no duda de que se levantarán. “Confío en el equipo, tenemos un buen equipo pese a las muchas cosas que este año han fallado.