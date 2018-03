Esta mañana, para celebrar el Día de la Mujer, unas 2.000 personas se han hechado a las calles de Palma. Pues, esta tarde no ha sido para menos. De hecho ha sido para más. Así, al menos, lo asegura la Policía de Palma que ha contabilizado a 20.000 personas. Todas ellas, juntas, han recorido esta tarde desde Plaza de España hasta la Plaza de las Tortugas. De hecho, otras miles han salido a reivindicar el papel de la mujer en la sociedad.

En la cabecera de la manifestación, se podía leer, de hecho, el lema de este año: ‘Si nosotras paramos el mundo se para’. Aunque, ha habido otras reivindicaciones, englobados dentro de ese mensaje, claro. Algunos de estas demandas han sido: ‘Sin mujer no hay revolución’, ‘Nos queremos libres no valientes’ y similares. Igualmente, llamaban la atención los mensajes escritos en las pancartas que portaban algunas de las asistentes. En ellos se podía leer: ‘Quiero ser visible’, ‘Un violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado’ o ‘Ni putas, ni santas, solo mujeres’.

Entre los asistentes, claro, muchas mujeres. Muchas de ellas adolescentes. Algo que, a decir verdad, nos ha llamado la atención. Y es que, se puede considerar un síntoma de que cada vez hay más conciencia de lo importante de defender la política feminista, también entre los más jóvenes.

El ambiente festivo y reivindicativo, como decíamos, ha vuelto a llenar las calles. Habrá que ver si se queda en cosa de un día. O, más bien todo lo contrario y esto ya, de verdad, no haya quien lo pare.