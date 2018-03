La ex consellera insular de Turismo (PSIB), Bel Oliver, ha asegurado este viernes que “el que compró el Rocamar” en 2005 fue el ex conseller de Turismo (PP), Carlos Delgado, y ha remarcado que lo hizo “con un sobrecoste de 600.000 euros, casi 700.000 euros, y que, “perfectamente, podía no haberlo comprado”.

Ante los medios de comunicación, tras su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Palma, Oliver ha dicho que cuando ella dejó el cargo, tras la pérdida de las elecciones, la operación “no se había cerrado y tan solo tenían dos de las tres tasaciones que llegaron”. “El proyecto estaba en una fase más que inicial”, ha resaltado.