“En mi empresa trato y sueldo es igual para mujeres y hombres”

El reconocido chef Albert Adrià ha participado hoy en un evento gastronómico en Eivissa, donde ha abogado por la igualdad. De hecho, ha asegurado que en su empresa “el trato y el sueldo es igual para mujeres y hombres”.

El menor de los hermanos Adrià se ha referido a la figura de la mujer en el sector de la gastronomía, conincidiendo con el 8M.

“En gastronomía, cada restaurante es un mundo. En mi mundo, mi madre era peluquera y me crié rodeado de mujeres”, ha comenzado diciendo el chef. “Me he sentido muy cómodo rodeado de mujeres, me encanta trabajar con mujeres, y por supuesto, en mi empresa, el trato y el sueldo es igual para mujeres y hombres”, ha añadido.

Adrià ha señalado que un 40% de su personal son mujeres. Sin embargo, ha reconocido, solo tres de ellas están puestos de responsabilidad.

“Aunque hay muchas más de lo que parece, en proporción no son tantas”, ha dicho en este sentido. En España, para el chef, “son referencia Carme Ruscalleda y Elena Arzak”. “Si tú hablas con ellas, te das cuenta de lo que les costó”, ha reconocido. “Tuvieron que pagar un grandísimo peaje para poder llegar adonde han podido llegar”, ha explicado.

El hermano de Ferran Adrià ha participado en el evento con una charla sobre “La importancia del equipo”. Para así explicar el trabajo que realiza con un grupo de ocho profesionales para asesorar a los seis restaurantes que conforman El Barri. Un proyecto culinario ubicado en el Paralelo de Barcelona.

Se trata de un proyecto que “se ha acabado en su construcción y está madurando como empresa”, ha dicho. De modo que, se suma al restaurante Heart Ibiza, que este verano cumplirá su cuarto año. “Sin duda, será el de la consolidación”, ha destacado el chef sobre su restaurante en la isla.

Albert Adrià, que acaba de estrenar el documental “Constructing Albert”, ha protagonizado el encuentro gastronómico en Ibiza junto a otros chefs de prestigio internacional como Yayo Daporta, Miguel Rocha Vieira y Rafael Zafra, que entre todos suman un total de nueve estrellas Michelin y cinco soles Repsol.

En el evento también han participado 23 marcas gastronómicas premium y profesionales del sector de la restauración en Ibiza y Formentera