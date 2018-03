Explosión en un piso de Santa Ponça al arder bote de laca y desodoreante

La madrugada de este viernes se ha producido una explosión en un apartamento de la avenida Rei Jaume I de Santa Ponça, en la que residen cuatro adultos. La vivienda ha tenido que ser desalojada, pero no ha habido víctimas.

Todo apunta a que la causa de la explosión es un bote de spray de laca y desodorante que se prendió por la llama de una vela. La explosión ha provocado un boquete en la pared, rotura de un tabique, puertas y cristales.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado la Policia Local de Calvià, la Guardia Civil, una ambulancia del 061 y los Bombers de Mallorca. Los bomberos manifestaron que no hay riesgo en la estructura, pero que se aconsejaba no pernoctar en la vivienda. Una de las residentes tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad, aunque no fue necesario su traslado al hospital.