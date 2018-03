Manix Mandiola: “Tenemos la obligatoriedad de olvidarnos del miedo”

El Atlètic Balears, igual que en los últimos partidos, se la vuelve a jugar. Aunque esta vez es diferente, especialmente por que cada vez queda menos margen de error. Por eso, el técnico blanquiazul, Manix Mandiola, plantea del partido “dando un paso para adelante en todo lo que hagamos”. Por que, ha añadido, “tenemos la obligatoriedad de olvidarnos del miedo“.

Sobre como ve al rival, Mandiola ha dicho que “son chavales con calidad al ser filial de un histórico, tienen talento pero les falta madurez pero no tienen vértigo y si les dejas jugar podemos correr detrás de ellos”. En este sentido, quiere tener a todos los suyos “enchufados”.

El entrenador vasco no ha dado pistas del 11 que va a sacar en Son Malferit. Aunque, sabemos que Rovirola no estará de titular. Igualmente, recupera a Vallori y Guasp, no así a Xisco que, pese a haber empezado a entrenar con el equipo, todavía es pronto para que entre en una convocatoria.