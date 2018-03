¿Dónde está Biel Company?

Según ha sabido Más Que Confidencial El malestar es más que patente entre los hoteleros de Mallorca y del resto de las Islas por no ver al líder del PP balear en la ITB de Berlín, “defendiendo, como tocaría, los intereses del sector privado y de algunos políticos que no estamos de acuerdo ni con que se doble la ecotasa, ni con un Govern que no está respaldando al sector turístico“.

No entienden cómo Biel Company no ha viajado a la Feria Internacional de Turismo alemana, como lo hizo a la de Fitur en Madrid, a principios de año.

E Insisten con un más que visible enfado porque “consideramos que debería haber estado en Berlín apostando por un modelo diferente, al lado del sector y del turismo de Balears“.

En resumidas cuentas que como constatan a MQC, hoteleros y representantes de administraciones y municipios no entienden cómo el líder balear del PP no se ha pasado por la ITB para defender los intereses de los empresarios y políticos que no están de acuerdo con que se doble la ecotasa y con que el Govern no apueste por el turismo