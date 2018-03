Los alcaldes PSIB califican absolutamente insuficiente la propuesta de Montoro

Què volem i què reclamam a Montoro?



La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha afirmado este sábado que es “absolutamente insuficiente” la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de permitir a los consistorios invertir el superávit logrado en 2017 y ha exigido más autonomía local y financiera.

Con ocasión de un acto de partido, Armengol ha recordado que los ayuntamientos de las Islas “tienen 500 millones de euros en los bancos que Montoro no les deja gastar en servicios que son necesarios para la ciudadanía”.

Se trata de unos ingresos que provienen de los impuestos de cada uno de los municipios de las Islas, por lo que “parece lógico” que estos recursos puedan ser reinvertidos en cada municipio y en cada Isla, ha reivindicado la presidenta balear.

Armengol ha reunido este sábado a los alcaldes socialistas de Balears y representantes en los Consells Insulars para analizar la propuesta de Montoro sobre las finanzas locales.

La líder socialista ha subrayado que los consistorios son “instituciones maduras que están al servicio de la ciudadanía”.

Por ello, los socialistas mirarán “con lupa” el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para “ver la letra pequeña y el presupuesto que plantea el señor Montoro“, teniendo en cuenta que el acuerdo sólo prevé dejar gastar el superávit de 2017, lo que “es totalmente insuficiente”, ha insistido.

Para acabar con esta situación, Armengol ha reclamado “levantar la regla de gasto y derogar la Ley Montoro, que ha servido para maquillar el déficit del Gobierno de España, y más autonomía local y financiera para que los alcaldes y alcaldesas puedan decidir dónde quieren invertir los ingresos de los ayuntamientos, de acuerdo con los compromisos electorales”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el secretario de Política Municipal del PSIB-PSOE, Rafa Ruiz, que ha mantenido que “nos presentamos a unas elecciones prometiendo que haríamos cosas por nuestros municipios, pero Montoro no nos deja dar respuestas a la ciudadanía”.

En concreto, Ruiz ha criticado que esta normativa no permite “dar respuesta” a demandas ciudadanas como “por qué no hay más policía en la calle, por qué no hay más guarderías o por qué no se pueden abrir más horas las bibliotecas“.

“Queremos recuperar nuestra autonomía local que está recogida en la Constitución”, ha añadido.

En este sentido, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha insistido en que “mientras los ayuntamientos estemos saneados y tengamos una buena situación económica, esta ley no tiene ningún sentido, debemos decir basta”.

Uno de los ejemplos “más absurdos” de la propuesta del ministro es el Ajuntament de Inca, como ha explicado su alcalde, “solo” podrá invertir 3 millones de los 17 que Inca tiene en los bancos, que proceden de “los bolsillos de nuestros ciudadanos“.

Por ello, el primer edil ha reclamado a Montoro y Rajoy “que desaparezca la regla de gasto porque es un instrumento que interviene en los ayuntamientos”.