MÉS desafía a la Justicia e incluye en su Ejecutiva a la exconsellera imputada

Por María Jesús Almendáriz

El caso ‘Contratos’ que mantiene investigada a la exconsellera Ruth Mateu ha sobrevolado en la III Asamblea General de MÉS per Mallorca porque finalmente se ha cumplido lo que se comentaba entre bastidores: que la Ejecutiva iba a incluir a Mateu y además le ha dado un área tan importante en una formación como es la Acción Política.

Una elección que recuerda a experiencias de los vecinos catalanes independentistas de sa Roqueta, que incluyeron en sus listas a todo el que estuviera imputado o fugado.

Consideran los soberanistas que hasta que una persona no sea juzgada y condenada está perfectamente habilitada para ocupar los cargos que la formación estime oportunos.

Ruth Mateu, como un desafío a la Justicia, y el poder pesemero que va en alza, a juzgar por como se ha desarrollado el cónclave y el resultado, ya que Bel Busquets sale reforzada manteniendo su puesto de coordinadora y portavoz, aunque lo deberá compartir con el independiente alcalde de Alaró, Guillem Balboa.

Un ufano Balboa que en su discurso de clausura se mostraba contundente y esperanzado con el futuro, al asegurar que “este muerto está muy vivo”, en referencia a aquellos que habían tenido la intención de dar por muerta la formación soberanista, tras todos los escándalos que se han llevado por delante a Biel Barceló, a Ruth Mateu como consellera en el Govern, además de mandos intermedios en la todo poderosa Vicepresidència y conselleria de Turisme, la parte alícuota que les pertenece en el Govern de Francina Armengol.

Por su parte, Bel Busquets parafraseando a Miquel Ensenyat cuando decidió dar el paso adelante como candidato al Govern, ha dicho que “somos un partido que no nos conformamos con el mínimo, sino que queremos lo imposible”.

“MÉS, ha subrayado, debe seguir impulsando políticas de cambio comprometidas”. Además ha reclamado “una mejor financiación” para Balears y continuar con las reivindicaciones frente al Gobierno español.

“Estamos luchando ante un Estado que es veneno y contra este veneno el único antídoto es MÉS per Mallorca, un proyecto que va más allá de legislaturas y que mira al futuro”, ha asegurado.

Ambos portavoces han querido agradecer a la militancia y simpatizantes su participación en los debates de los diferentes documentos y ponencias, “claves” para el futuro de la formación.

Estos debates han servido para “enriquecer” el proyecto y dejar patente que el partido se consolida como una “fuerza asamblearia, participativa y cada vez más horizontal”, según la versión difundida por los soberanistas.

Por tanto, la nueva Ejecutiva la componen los miembros de la única lista que se ha presentado a la III Asamblea, de la que forman parte Bel Busquets, Guillem Balboa, Lluís Apesteguia, Joana Aina Campomar, Biel Frontera y Alice Weber.

Esta lista conjunta ha sido ratificada con 184 votos.

En cuanto a las candidaturas individuales, en el área de Comunicación han sido elegidos Miguel Gallardo y Joan Groizard, en la de Organización y Finanzas Antonina Ferrà, Joan Font, Maria Ramon y Carles Gonyalons y en el área de Acción Política, la exconsellera Ruth Mateu y Catalina Trobat.

Además, los cuatro miembros natos que también formarán parte de la Ejecutiva en representación en las instituciones son Fina Santiago como miembro del Govern balear, David Abril del Parlament, Miquel Ensenyat por parte del Consell de Mallorca y Antoni Noguera como representante de la formación en el Ajuntament de Palma.

En las votaciones de esta tarde también se ha escogido la Comisión de Garantías, que queda compuesta por Joan Colom, Pere Quetglas, Dolors Forteza, Coloma Ferrer y Jeroni Arbona.

En la foto de la Ejecutiva no aparece Ruth Mateu porque no estaba presente, no este sábado ni el viernes cuando arrancó la cita congresual.