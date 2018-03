El empresario Bartolomé Cursach irá a juicio este jueves por primera vez por tenencia ilícita de armas. Cursach se enfrenta al juicio, después de que la Policía encontrase en su casa una carabina del calibre 22 sin la correspondiente licencia.

Este juicio, por el que la Fiscalía le pide un año y medio de cárcel, tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal número 7 de Palma. Está convocado a partir de las 10.00 horas. Además, el Ministerio Fiscal pide que se le prive de la tenencia y porte de armas durante cuatro años.

Según el escrito de acusación, en el registro de dos viviendas de Cursach la Policía halló este arma. Además, se recuerda, de numerosa munición -hasta 640 cartuchos-. El arma estaba cargada y según la Policía Científica se encontraba en perfecto estado de funcionamiento.

La carabina no consta en el registro de armas de la Guardia Civil ni a nombre de Cursach ni de otra persona. Además, la Fiscalía constata en su escrito que en España no se fabrica el arma intervenida. De modo que, mantiene, vino del extranjero. Sin embargo, no fue declarada su introducción en el país.

Por eso, la Fiscalía le imputa un presunto delito de tenencia ilícita de armas. Además de por que el empresario no pudo aportar la licencia obligatoria ni guía de pertenencia.

Cabe resaltar que este es el primer juicio al que se enfrenta el empresario como investigado. Pues, hasta el momento, se han celebrado solo juicios de pequeñas piezas derivadas de la causa matriz por amenazas a testigos. En ninguna de las piezas estaba acusado.